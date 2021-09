Zorgen over komst ‘instelling’ naar Groesbeek niet nodig, meent wethouder: ‘Gaat om mensen als Kees Momma, niet zo heftig als anderen denken’

De heisa over die woning aan de Cranenburgsestraat is onlangs ontstaan. Daar - in de in aanbouw zijnde Villa Cranenburgh - moeten vier zorgbehoevenden en drie begeleiders komen te wonen. Omwonenden zijn daarvan geschrokken. In een brief aan de gemeenteraad hebben ze hun zorgen geuit. Heeft Groesbeek niet al genoeg zorginstellingen?, vragen ze zich af. En geeft de komst van mensen met (vooral) psychische beperkingen niet extra overlast?