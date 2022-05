Zorgt oprukkend giftig plantje voor meer dode koeien en paarden? Boeren rond Nijmegen maken zich zorgen

Het giftige jacobskruiskruid moet daarom hoognodig aangepakt worden, zo stelt de boerenorganisatie van deze streek – ZLTO Rijk van Nijmegen. Zij wil dat regiogemeenten met maatregelen komen. ‘Voor veel agrariërs is het kruid niet meer te beheersen’, stelt ZLTO in een brief aan de Berg en Dalse politiek. ‘Onze vraag is om in actie te komen tegen het kruid.’