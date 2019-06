Zware bom in binnenstad Kleef in kwartier tijd onschadelijk gemaakt, binnenstad weer toegankelijk

UPDATEKLEEF - De binnenstad van Kleef is woensdag ontruimd omdat er een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom is rond 18.00 uur onschadelijk gemaakt. Dat duurde ongeveer een kwartier, meldt de Duitse krant NRZ. Trein- en busverkeer komt weer op gang.

Om 16.30 uur moesten bewoners en bezoekers de binnenstad verlaten hebben. Om 17.30 uur zou de ontsteking uit de bom worden gehaald. Daarna kan de blindganger worden afgevoerd. Gedurende die tijd was de binnenstad verboden gebied.

De ontruiming werd bemoeilijkt door andere incidenten in de stad. De brandweer stond paraat, maar moest even voor zessen onder meer uitrukken naar een brand in de Emmericher Strasse. Ook op twee andere plekken in de stad was assistentie nodig voor kleinere incidenten.

De bom is eerder vandaag gevonden aan de Minoritenstrasse bij het slaan van heipalen voor nieuwbouw op de plek weer eerst de Scalabioscoop stond. De bom ligt in een schacht op een diepte van 4,80 meter.



Deskundigen van de Duitse EOD zullen met een ladder afdalen in de schacht om de bom onschadelijk te maken.

Toegangswegen afgesloten, hogeschool dicht