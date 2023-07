column Hoe meer wielrennen ik kijk, hoe minder ik mannenvoet­bal kan verdragen

,,Hè bah, wielrennen”, zegt C. aan de telefoon. ,,Ik snap niet wat mensen daaraan vinden.” ,,Nee joh!”, roep ik. ,,Ik snap juist niet dat mensen het níét kijken!” Ik was nooit zo’n Tour-de-Francekijker, tot ik in 2012 in de eerste week van de Tour ging verhuizen en ik tijdens die verhuizing alleen maar Radio 1 kon luisteren. Binnen vier dagen was ik om.