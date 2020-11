Zwarte Piet komt niet mee naar school in Kranenburg

Hoge nood in coronatijd: pech dat horeca dicht is

7:04 NIJMEGEN / GRAVE - Je zal maar hoge nood krijgen tijdens het winkelen, nu de horeca vanwege de coronamaatregelen gesloten is. Als de gemeente dan niet voor voldoende openbare toiletten heeft gezorgd, kun je geen kant op. Nijmegen brengt het er nog redelijk goed vanaf, maar in veel andere gemeenten in deze regio blijft de teller op nul staan.