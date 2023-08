5 redenen om uit te gaan

KTM bevestigt: Jeffrey Herlings maakt rentree in Finse grand prix na nekblessu­re

Het hing al even in de lucht, in de vooravond kwam de bevestiging van het fabrieksteam van KTM: Jeffrey Herlings neemt komend weekeinde deel aan de grand prix van Finland. De 28-jarige motorcrosser uit Oploo is voldoende hersteld van een nekblessure om zijn rentree te maken in de koningsklasse.