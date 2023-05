Auto verwoest bij nachtelijke brand in Bergen, vermoeden van brandstichting

update Dit zijn ze, de kampioenen uit deze regio!

Ze hebben er een jaar lang voor moeten zwoegen, maar de beloning is daar: kampioen! En ere wie ere toekomt. Massaal stuurden jullie foto’s in van de prijzenpakkers, van Winterswijk tot Opheusden en van Velp tot Dreumel. Dit is de Parade der Kampioenen!