Bijna helft kantoorruimte in Bergen (L) heeft een te laag energielabel

Meisje (8) in problemen in zwembad Heijderbos, ook traumaheli­kop­ter uitgerukt

De schrik zat er zaterdagmiddag goed in bij Center Parcs Het Heijderbos in Heijen. Een Duits meisje (8) was in problemen gekomen in het zwembad van het bekende vakantiepark. De hulpdiensten rukten massaal uit.