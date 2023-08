Hierdoor geniet Ruud wél van een goede kersen­oogst: ‘Ik haal per boom 8 tot 12 kilo aan kersen op’

Terwijl kersentelers in Nederland steen en been klagen over de slechte oogst, is Ruud Barten met zijn bedrijf Kers en Zo in Sint Hubert spekkoper. Waar andere boeren door het natte en ijskoude voorjaar hun opbrengst soms met meer dan de helft zagen kelderen, draaide hij de gebruikelijke omzet.