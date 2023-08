Voetbal Maasland Vitesse wacht na degradatie direct derby’s, Volharding en SSS in speelronde 2 al vrij

Vitesse’08 kan meteen aan de bak in de vierde klasse H. De voetbalploeg uit Gennep begint het seizoen na de degradatie uit de derde klasse D met twee derby’s: Milsbeek-thuis op zondag 24 september en Achates-uit, een week later in Ottersum.