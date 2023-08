Politie vindt gestolen caravan, scheldende vrouw aangehou­den

Of er gedupeerde vakantiegangers zijn, is niet bekend gemaakt. Wel is zeker dat zowel een toercaravan als aanhangwagen zijn gestolen én teruggevonden op De Hoef in Sint Anthonis. Inbeslagname volgde zaterdag, nog dezelfde dag dat de voertuigen werden aangetroffen.