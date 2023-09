Hogere accijns op sigaretten treft meer dan duizend inwoners Bergen

COLUMN DWARSKIJKER In Grave mag je proefsla­pen in het boetiekho­tel

In Grave kun je de Japanse toiletdouche uitproberen. In het Nidum Boetiekhotel, wat vroeger het Arsenaal was. Zo’n toilet vind je in een van de hotelkamers die ingericht zijn met materialen die je bij bedrijven op de benedenverdieping kunt aanschaffen.