In Bergen (L) helder weer vanochtend

18-jarige Nederlan­der verleent eerste hulp bij ongeluk in Duitsland, vrouw (22) moet naar ziekenhuis

Een 18-jarige Nederlander heeft dinsdagochtend eerste hulp verleend aan een vrouw nadat ze tegen een boom was gebotst in Goch, net over de grens bij Gennep. De vrouw liep ernstige verwondingen op, maar is buiten levensgevaar.