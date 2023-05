Kans op gedeeltelijk bewolkt in Bergen (L) vanochtend

Limburg is het zat om achter in de rij aan te sluiten: provincie wil miljarden van het Rijk

Limburg wil dat er structureel meer miljarden naar deze provincie komen vanuit het Rijk. De provincie is het zat om achter in de rij aan te sluiten. Woensdag 31 mei tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer willen Gedeputeerde Staten (GS) duidelijk maken een ander beleid jegens de regio’s te willen, en meer steun. Een woordvoerder van de Limburgse gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (CDA) bevestigde woensdag berichtgeving hierover in De Limburger.