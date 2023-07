Uit dit bouwjaar komen de meeste voertuigen in jouw gemeente

Zonder emmer water en schep zand had brandje een beste brand kunnen worden

Het stelde niet veel voor. Dat brandje op een open plek in het bos aan de Schaafsebosweg in Heijen. Een emmer water en een schep zand waren genoeg om het vuur in de kiem te smoren. Maar je moet er niet aan denken als de brandweer niet was langsgekomen deze maandagmiddag.