120 knoeperts van Belgische karpers bevolken vanaf nu de weer schone Berkel

Na kleine hik daalt aantal WW-uitkerin­gen weer in de Achterhoek

21 maart DOETINCHEM - Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in de maand februari weer in een dalende lijn terecht gekomen. Per 1 maart ontvingen in totaal 3.964 Achterhoekers een WW-uitkering. Een maand eerder waren dat er nog iets boven de 4.000.