19-jarige vervolgd voor seksueel misbruik zeven minderjarige meisjes in Achterhoek

De jonge Noordijker wordt verdacht van het seksueel misbruiken van zeven minderjarige meisjes. Twee toen hij zelf nog minderjarig was, vijf toen hij een volwassen leeftijd had bereikt. Zes meiden hebben aangifte tegen hem gedaan, de zevende niet. Het Openbaar Ministerie denkt desondanks voldoende bewijs te hebben om te kunnen aantonen dat hij ook van haar misbruik heeft gemaakt. De tenlastelegging varieert van ontucht tot, in een geval, verkrachting.



De zaak kwam halverwege dit jaar aan het rollen met de aangifte van een 14-jarig meisje uit Neede. Daarop volgden meer aangiftes. Vier meiden - tussen de 14 en 16 jaar oud - deden hun verhaal in deze krant. Ze omschreven Robin G. - afzonderlijk van elkaar - als een knappe jongen, die intimiderend overkomt, maar zich ook begripvol voor kan doen en op die manier misbruik van hen maakte. In sommige gevallen nadat ze drank en drugs hadden gebruikt. „Het had een structureel karakter”, zei de officier van justitie daarover. „We hebben getuigen, die uit de mond van Robin hebben gehoord: ‘Je moet de zwakste pakken’.”