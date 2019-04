86-jarige zwaargewond na aanrijding, drietal in auto slaat op de vlucht

Volle bak tijdens Passion-voorstel­lin­gen in de Achterhoek

13 april LICHTENVOORDE - De Passion of Passie-voorstellingen zijn immens populair. Overal is het volle bak. Of het nu in Lichtenvoorde, Winterswijk, Vorden, Doetinchem of Zeddam is. ,,De kerken lopen leeg, maar als wij de Passion opvoeren, hangen de bezoekers met de benen uit de kerk", constateert Ron van der Blij. Hij speelt Jezus in de Zeddamse Passion. Drie hoofdrolspelers uitgelicht.