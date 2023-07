Aantal octrooien per hoofd van de bevolking in Berkelland lager dan gemiddeld in Gelderland

indebuurt.nl Shoppen bij moeder natuur: hier in Doetinchem kun je wildpluk­ken

Met deze warme temperaturen in Doetinchem is een frisse maaltijd of fruitsalade lekkerder dan ooit! Om alle ingrediënten in huis te halen, kun je naar de supermarkt, maar je kunt ook shoppen bij moeder natuur. Waar in Doetinchem je kunt wildplukken en wat de regels zijn, lees je hier.