Achterhoek heeft record in zicht: huidige hittegolf eind deze week in top 3 van langste ooit

Daarmee zou de huidige hittegolf in de top 3 komen van langste regionale hittegolven ooit in Nederland en het 75 jaar oude record van Winterswijk van het podium verdringen. In 1947 was het hier 21 opeenvolgende dagen 25 graden of warmer.



,,Het lijkt er sterk op dat dit oude record dit jaar uit de boeken verdwijnt. Want zeker tot en met zondag blijft het nog wel boven de 25 graden in het oosten van het land”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.



Maandag kwam de temperatuur in Hupsel opnieuw boven de 25 graden uit en dat was voor de vijftiende dag op rij. Terwijl bij sommige weerstations al een tweede hittegolf bezig is, is Hupsel de enige plek in Nederland waar de hittegolf nog voortduurt sinds het op 8 augustus warmer dan 25 graden was.