Achterhoek Toerisme: grote verschillen in campingbezetting, minder bezoekers recreatieplassen

Filmpremiè­re in Neede: Alberta Einstein en de relativi­teit van 50 jaar OBS De Hofmaat

Een mijlpaal in een mensenleven, maar minder dan een flits in de bestaansgeschiedenis van het heelal: wat is nou helemaal 50 jaar? Op obs De Hofmaat pakken ze die onderzoeksvraag artistiek op: in het kader van het halve-eeuwfeest van de school wordt een film gemaakt. „Oeps! Weg is weg?”