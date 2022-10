Achterhoekers met ‘Liefde voor het klimaat’ willen in Beltrum de stille massa in beweging brengen

‘Hamsteren’ en meer: gebaren­taal leer je in Ruurlo!

RUURLO - Hamsteren? Zodra het woord valt, maakt menigeen al spontaan schraapbewegingen met de handen à la Irma Sluis. De persconferenties in coronatijd hebben gebarentaal op de kaart gezet. Na eerdere workshops in Eibergen en Lichtenvoorde geeft Femke Keupink op twaalf vrijdagavonden in Ruurlo 'les’ gebarentaal.

25 augustus