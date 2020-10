Achterhoekse horeca-ondernemers bereiken Binnenhof en brengen Rutte ‘boodschap van pijn’

Achterhoek energieneu­traal? Een hell of a job

25 oktober DOETINCHEM - Wie vanaf 2030 ergens in de Achterhoek een stekker in een stopcontact steekt, krijgt daar pure, groene, Achterhoekse stroom uit. Althans, dat is de bedoeling. Want de acht Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken dan energieneutraal te zijn. De grote vraag is: gaat dat lukken?