Achterhoekse notaris ambt gezet wegens ‘rammelende boekhouding’

Volgens de notaris kloppen de beschuldigingen niet, of zijn ze uit de context gehaald. Volgens hem zijn enkele klachten ook overmacht. Er is bijvoorbeeld achterstand in werk ontstaan, omdat een medewerker ernstig ziek werd en overleed. Van Hagen heeft tot het eind van deze maand om bezwaar te maken. Hij zegt dat het kantoor tot en met dat vonnis zeker openblijft. „Er is een waarnemer aangesteld, die naast mij actief is.”

Vaker in problemen

Het komt jaarlijks drie tot vier keer voor dat een notaris door zijn tuchtcollege uit zijn ambt wordt gezet, de zwaarste sanctie die mogelijk is. Het is echter niet de eerste keer dat deze notaris in problemen komt. In 2018 werd hij bijvoorbeeld berispt voor het niet verantwoorden van het aantal uren dat hij in de afwikkeling van een nalatenschap had gestoken. Dat lijkt niet verbeterd. Ook nu is die gebrekkige administratie een deel van de klacht.

Maar nog belangrijker: volgens de Kamer is de rechtspositie van cliënten dermate in gevaar, dat er ingegrepen moet worden. De financiële positie van Van Hagen is te zwak. ‘De kamer is van oordeel dat de maatregel van ontzetting uit het ambt voor de notaris onontkoombaar is geworden’.

Naar aanleiding van een eerdere klacht had de notaris al een bewindvoerder in huis gekregen, maar dat heeft onvoldoende verbetering kunnen brengen. De exploitatie van het kantoor is al jaren onder de maat. Maar ook privé; de notaris drijft op dat punt volledig op de inkomsten van het kantoor, die al jaren niet rooskleurig zijn. „De financiële situatie bij de notaris is op dit moment zeer ernstig en een faillissement kan niet worden uitgesloten”

Niet snel verbetering

Volgens de kamer staat vast dat de notaris, ondanks zijn inspanningen, niet op een korte en aanvaardbare termijn kan voldoen aan de normen. ‘Daarmee veronachtzaamt de notaris zijn kerntaken en dat raakt de fundamenten van het rechtsverkeer. De kamer acht het niet aanvaardbaar om de risico’s, die de slechte financiële positie van de notaris meet zich meebrengt, te laten voortbestaan’.

De klacht tegen de notaris is ingediend door het Bureau Financieel Toezicht, dat bijvoorbeeld geconstateerd zou hebben dat een dossier van een nalatenschap al negen jaar loopt.

De notaris erkent een deel van de klachten erkend, maar zegt zich ook misleid te voelen. Want volgens hem had het bureau juist gevraagd om een overzicht van opvallend langdurende dossiers. Dat heeft hij in eerlijkheid gedaan en daarvoor wordt hij nu voor gestraft, stelt hij.