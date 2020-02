Agent vindt dronken tiener roerloos op straat met carnaval: ‘Heel extreem’

Agenten moesten afgelopen weekend een paar keer in actie komen in ‘Vlearmoesdorp’, zoals Neede heet tijdens carnaval, om stomdronken jongeren van de straat te plukken. En het was niet misselijk hoe de agenten de tieners aantroffen. Een paar waren door de benen gezakt en konden niet meer zelfstandig staan, anderen reageerden op niks of niemand. ,,Er lag zelfs een dronken tiener midden op de weg. Levensgevaarlijk natuurlijk”, zegt Kim Koopman, jeugdagent bij de politie in Berkelland.



,,Dat iemand aangeschoten is is natuurlijk niet erg, we zijn allemaal jong geweest. Maar dat tieners zoveel op hebben dat ze niet meer kunnen staan en nergens op reageren, is natuurlijk wel heel extreem”, zegt Koopman.