Alweer grote wietkwekerij in loods Neede: nu met 2.200 planten

Het is de tweede keer dat op dit adres een grote hennepplantage is ontdekt. Eerder gebeurde dat eind november 2018. Destijds stonden er meer dan 1.300 planten en ook lagen er zakken met samen zo’n 7 kilo aan gedroogde wiet. Het bleek een professioneel opgebouwde, geautomatiseerde kwekerij, voorzien van 200 lampen, 250 transformatoren en een stek –en droogruimte.



Bij die inval werden ook een luxe personenwagen, twee bedrijfsvoertuigen en drie aanhangers in beslag genomen. Verdachte destijds was een 41-jarige man uit Enschede, of hij er ditmaal opnieuw mee te maken heeft is onbekend.



Het pand werd eind december dat jaar voor zes maanden gesloten door burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland. ,,Het pand is vergrendeld in de hoop dat er een preventieve werking van uit gaat en het niet nog eens gebeurt, maar dat heeft kennelijk onvoldoende geholpen”, zegt Van Oostrum over de vondst van dinsdag. ,,Hoe stom is het om het nog een keer te doen als er al een waarschuwing is geweest. Dit blijft niet zonder gevolgen.”



Van Oostrum gaat de loods opnieuw op slot doen en nu voor langere tijd, kondigt hij aan. ,,Hoe lang weet ik nog niet, we zijn nu aan het uitzoeken wat daarin kan. Maar dat dit echt niet kan is duidelijk.”



De burgemeester verwacht daar binnen enkele dagen duidelijkheid over.