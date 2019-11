Angst voor wolven neemt toe, hobbyboer Henk uit Ruurlo beschermt zijn schapen

,,Vorig jaar zijn er in Ruurlo schapen gegrepen door een wolf. Waarom zou het dan niet bij mij kunnen gebeuren?’’ Het slachtveld in een schapenwei in Ruurlo vorig jaar heeft de angst voor wolven flink doen aanwakkeren bij Henk van den Berg. In het buitengebied van Ruurlo werden in april vorig jaar drie schapen doodgebeten van de familie Lusink.



De dader was 99 procent zeker een wolf, constateerde een expert van het BIJ12-Faunafonds. Tot dusverre is het de enige wolf die in de Achterhoek gesignaleerd is. Voor hobbyboer Van den Berg genoeg reden om zijn achttien zeldzame schapen extra te beschermen.