Auto ramt boom bij Borculo, bestuurder mogelijk beschonken

Drietal voor rechter om 26 overvallen op hoogbejaar­de pinners in wijde regio

18 oktober DEN BOSCH - Drie jonge Roemenen hebben volgens het OM zeker 26 keer hoogbejaarde mensen overvallen bij pinautomaten, onder andere in Ruurlo, Velp en Zevenaar. Ze maakten honderden euro’s per keer buit. Een advocaat had een opvallend betoog: zijn cliënt kan er niks aan doen, want is als Roma opgevoed met het idee dat misdaad mag.