Auto rijdt over verkeerde weghelft op de N315 en veroorzaakt ongeluk met vrachtwagen

Het boerenluik in ere hersteld: ‘Boerenerf­goed behouden, benutten en bewonderen’

14 juni HUMMELO/ ZIEUWENT - Veel boerenerfgoed is verloren gegaan, de laatste decennia. De Boerderijenstichting Achterhoek wil de teloorgang bestrijden. Bijvoorbeeld met het Luikenproject, waarmee pandeigenaren worden geholpen de traditionele luiken of vensters in ere te herstellen.