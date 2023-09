Automobilist in Delden hoort tikkend geluid tijdens het rijden, even later is auto uitgebrand

Ministerie loog tegen Brussel over boeren in Achterhoek die sjoemelen met landbouw­grond

Het ministerie van Landbouw loog in 2018 tegen de Europese Commissie over de omvang van subsidiefraude met landbouwpercelen in de Achterhoek. Ambtenaren wisten dat deze fraude, waarbij boeren Europese subsidies ontvangen voor grond die niet van hen was, wijdverbreid was. Maar dat ontkenden ze in Brussel.