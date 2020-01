Avocado, ei en kaas als vulling: gezonde pannenkoek ‘om mee te nemen’ is in opkomst

De pannenkoekenzaken met roodwit geblokte kleedjes en servetten en rieten lampekappen bestaan nog wel. En ook daar is nog steeds een doelgroep voor. Maar ondertussen transformeert de vaste waarde in horecaland ook naar een trendy formule. De takeaway pancake is opkomend in de steden en heel veel groenten op de pannenkoek maakt het tot een gezonde hap.

Geitenkaas en avocado

,,In de grote steden zijn ketens die pancakes verkopen om mee te nemen. Opgerold met traditionele vullingen als spek en kaas en appel, maar ook met groentenvulling of geitenkaas- en avocadotoppings. Een pannenkoek is natuurlijk al vegetarisch, dus het is vrij makkelijk om ook aan die vraag te voldoen”, zegt Nelleke van Weering van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants (VEP).



En de veganvariant? ,,Dat kan zeker ook. Dan vervang je het ei door gist en de melk door sojamelk.” En zo transformeert ook een oud-Hollandse lekkernij tot eigentijdse snack.



Bewust regionaal inkopen, het hippe verhaal wat ieder restaurant wil kunnen vertellen aan tafel, doet ook zijn intrede bij de pannenkoekenbakkers. Lokaal eieren en melk inkopen gebeurt bijna bij alle zaken, maar d'r zijn ook pannenkoekenhuizen die een stap verder gaan en eigen appels verbouwen of zelfs eigen graanakkers inzaaien.