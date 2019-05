Bakkerij Liebrand uit Borculo failliet na 85 jaar: ‘Iedereen leeft mee’

video Ellen Tackenkamp terug in Neede voor presenta­tie nieuwe cd: ‘Ik wil mensen raken’

16 mei NEEDE - ‘Letters’. Dat is de naam van de eerste solo-cd van Ellen Tackenkamp. Volgende week zaterdag presenteert de singer-songwriter haar eerste cd in Studio 16 in Neede. „Ik heb altijd muziek van andere mensen gezongen, nu is het tijd om een eigen verhaal te laten horen.”