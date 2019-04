Beauty queen begint escortbureau in Neede: ‘Je bent toch geen hoerenmadam?’

Jongens­droom komt uit voor nieuwe wethouder van gemeente Berkelland

10 april BORCULO/NEEDE - Hij is pas 36 jaar en amper een jaar raadslid. CDA’er Maikel van der Neut maakt een bliksemcarrière in de Berkellandse politiek, want dinsdag wordt de jonge, ambitieuze Needenaar benoemd tot wethouder.