Beltrumse wijnboer moet bouwwerken slopen, zoals gemeente eist, maar slepende kwestie nog niet ten einde

Dit heeft voorzieningenrechter van de Raad van State bepaald. De gemeente Berkelland controleert over twee weken of Koier de bouwwerken heeft gesloopt.



Berkelland zegt dat Koier heeft gebouwd in strijd met het bestemmingsplan. Het gemeentebestuur wil voor de drie bouwwerken op wijngoed Camman geen vergunning geven.



Al sinds 2019 zit Berkelland achter de wijnbouwer aan. „Het moet een keer klaar zijn”, zei een woordvoerster van de gemeente tijdens de zitting de Raad van State. In 2020 kreeg Koier dwangsommen van in totaal 30.000 euro. Die moest hij betalen als hij het illegale spul niet zou afbreken.

Volledig scherm Wijnboer Jan Koier bij de toegangspoort van zijn Wijngoed Camman aan de Spilmansdijk in Beltrum. © Arjan Gotink

Schetsplan geen vergunningsaanvraag

Eén omstreden aanbouw heeft Koier inmiddels verwijderd. Hij vroeg de Raad van State om uitstel van het innen van de dwangsom die is opgelegd voor de overgebleven drie bouwsels. Dat verzoek is nu afgewezen.

Koier kreeg last met de gemeente nadat hij voor zijn wijngoed een schetsplan had ingediend dat door Berkelland niet werd gezien als een vergunningsaanvraag. Zelf dacht hij geldige vergunningen te hebben, want de gemeente had hem een brief teruggestuurd met als onderwerp ‘aanvraag omgevingsvergunning’ én de wettelijke termijnen erin vermeld.

Koier begon daarop met het bouwen van een tuinmuur, twee kolommen met een toegangspoort, een serre en een aanbouw. De wijnbouwer zegt dat de voorzieningen nodig zijn bij de teelt van druiven en hop.

Recent liet hij weten helemaal klaar te zijn met de gemeente en dat voor hem de lol als wijnboer er inmiddels af is.

De slepende kwestie is overigens nog niet ten einde, want over een aantal maanden dient nog een bodemprocedure bij de Raad van State over de dwangsom.