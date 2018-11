Berkel twee jaar onder verscherpt toezicht na massale vissterfte

Dit nadat enkele weken geleden afvalwater in de rivier terecht kwam waardoor tienduizenden vissen zijn overleden. Door dit afvalwater van de fabrieken van FrieslandCampina in Lochem en Borculo zat er te weinig zuurstof in het water.



Hoewel hengelsporters veel vis verplaatst hebben naar ‘veilige’ plekken in de Berkel, zijn naar schatting nog steeds tienduizenden vissen gestorven.



Nu de persleiding is hersteld stroomt er geen afvalwater meer de rivier in en is het zuurstofgehalte in de Berkel bijna overal weer op peil. Maandag Gisteren is het waterschap begonnen met schoonmaken van het deel van de Berkel bij stuw Hoge Weide. Met een baggerboot wordt slib van de bodem opgezogen.