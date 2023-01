Berkelland groeit en dat is goed nieuws. ‘Maar de druk op de woningmarkt en scholen neemt ook toe’

BORCULO - Méér inwoners in plaats van de verwachte krimp. En dat is goed nieuws, zei burgemeester Joost van Oostrum maandagavond tijdens zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. Maar er is ook een keerzijde. Hij verwacht extra druk op de toch al zo krappe woningmarkt.

Een paar jaar geleden werd nog gezegd dat het inwoneraantal van Berkelland alleen maar zou dalen. Het tegendeel is waar gebleken. Ook in 2022 is de gemeente gegroeid. „We hebben 199 meer inwoners op 1 januari van dit jaar dan precies een jaar daarvoor. Dit komt deels door immigratie en de opvang van Oekraïense ontheemden, maar er zijn het afgelopen jaar ook 336 kinderen geboren. We hebben nu in totaal 44.409 inwoners in Berkelland.” Daarnaast kon de gemeente 70 statushouders verwelkomen. De taakstelling voor het jaar 2023 wordt overigens hoger. „Dit zorgt voor een extra druk op de woningmarkt, maar ook op onze scholen.”

Receptie nieuwe stijl

Dat hield burgemeester Joost van Oostum zijn toehoorders voor tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis in Borculo. Een receptie nieuwe stijl. Want voor het eerst vond deze avond ook de huldiging plaats van de (top)sportkampioenen van 2022 die de gemeente telt. Van paardensport tot klootschieten en van trampolinespringen tot touwtrekken; Berkelland heeft overal winnaars in.

Toch een biertje

En wie wilde, kon op het nieuwe jaar klinken met een biertje of een glas wijn. Dat dreigde even in het water te vallen omdat de kantine vorige maand plotseling werd drooggelegd. Jarenlang schonk de gemeente zonder vergunning alcohol in het gemeentehuis. Tijdens bijeenkomsten als nieuwjaarsrecepties bijvoorbeeld, of de huldiging van sportkampioenen.

Voor deze editie is een list bedacht. Berkelland heeft bij zichzelf een tijdelijke ontheffing aangevraagd én verleend. Dus konden de inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen die waren uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie het glas heffen op de sportkampioenen en het nieuwe jaar.

Schaamte bij energiearmoede

Een nieuw jaar, waarin Berkelland blijft inzetten op woningbouw, aldus de burgemeester. „Ondanks de plannen die worden gerealiseerd, is er nog steeds een tekort aan woningen in onze gemeente. Ook blijven we inwoners die het lastig hebben ondersteunen waar we kunnen. Zeker op het gebied van energiearmoede zien we ook veel schaamte. Daarin gaan we meer ondersteuning bieden. Verder zijn er op het gebied van energie veel uitdagingen, mede door de huidige hoge energieprijzen. We kijken naar de rol die we daar als gemeente in kunnen blijven spelen.”

Volledig scherm Huldiging van de paardensporters. © Arjan Gotink

Volledig scherm Huldiging van de klootschietsters. © Arjan Gotink

Volledig scherm Huldiging van de disc golfster Hilde Goorhorst. © Arjan Gotink