Berkelland is zelf de baas over de 343 bomen die de provincie wil kappen

De kap van de bomen is omstreden. Bijna 1.800 Achterhoekers hebben de petitie getekend van het burgerinitiatief ‘Stop bomenkap N-wegen Gelderland’. Het onderwerp werd zelfs landelijk nieuws, met publicaties in landelijke kranten en op de tv-journaals. Naar aanleiding van deze maatschappelijke onrust gaat Gelderland de bevolking ruimer informeren over de reden voor de kap; de bomen moeten weg vanwege verkeersveiligheid.



De provincie heeft daarnaast meer tijd gekregen om beter te onderbouwen waarom de bomen weg moeten. Daar had Berkelland om gevraagd. De gemeente neemt waarschijnlijk deze zomer een besluit over het wel of niet toekennen van de kapvergunning.



Eerst buigen Provinciale Staten van Gelderland zich op 3 juli over de bomen, na mogelijk een kort inspectiebezoek aan de N319 bij Ruurlo.