Berkelland kan pas in 2024 van Russisch gas af: ‘Eerder spekt de oorlogskas van Moskou alleen maar meer!’

Berkelland neemt momenteel samen met gemeenten uit de Stedendriehoek (Deventer, Zutphen, Apeldoorn) Russisch gas af van Gazprom. Het contract is afgesloten in 2018 en loopt tot en met 31 december 2023. Met de inval van Rusland in Oekraïne zitten deze gemeenten in een lastige positie, want nu spekken ze indirect de Russische staatskas en financieren zo de oorlog van Poetin. Volgens het vijfde Europese sanctiepakket tegen Rusland moeten alle overheden uiterlijk 10 oktober 2022 de contracten met Gazprom beëindigen.