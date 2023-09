Berkelland wil verder met de dorpskamers: ‘Maar bespaart een kopje koffie echt zoveel zorgkosten?’

Rechtbank maakt gehakt van OM: Doetinchem­mer (26) wordt niet vervolgd voor mishande­ling

Na het ontvangen van twee brieven waarin stond dat hij niet vervolgd zou worden, had de 26-jarige Doetinchemmer erop mogen vertrouwen dat dat ook zo was. Dat het Openbaar Ministerie de man later toch wil vervolgen, was voor de rechtbank een stap te ver .