Bewolkt en gestage regenval in Berkelland vandaag

Enschedese horeca helemaal niet blij met noodveror­de­ning: ‘Wij worden hier de dupe van’

De horeca-ondernemers van Enschede zijn niet blij met het besluit om de supporters van de Zweedse voetbalclub Hammarby IF tot en met vrijdag niet toe te laten in de binnenstad. In Rijssen zijn de Zweden wel welkom, in de kroeg van een Ajax-fan. „Laten ze maar hier komen, ik heb plek voor 400 man.”