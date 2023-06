Bewolkte middag en avond in Berkelland

Het mysterie van Neede: pasgeboren damhertje is spoorloos verdwenen. ‘Waar is Bambi gebleven?’

Waar is ‘Bambi’ gebleven? De moederhinde en de vrijwilligers van het AJG Ter Weemepark in Neede zijn ten einde raad. Vrijdag werd een schattig, jong damhertje geboren in het dierenpark. Zondagmorgen is het kalfje nog gezien. Maar daarna is het van de aardbodem verdwenen.