Bezorgdheid om kappen van 334 eiken tussen Ruurlo en Groenlo

VIDEO Er is niets dat deze Achterhoe­ker níet verkoopt

4 april EIBERGEN - Nepcactussen, metershoge kerstmannen, geluksstenen met dolfijnen erop of stoffen rendiergeweien: je kan het zo gek niet verzinnen of Chiel Meekes verkoopt het. „Er is altijd iemand die een product mooi vindt, het is alleen de kunst die te vinden.”