Bijzonder: boer uit Beltrum mist één koe en krijgt er drie terug

Eis geldboete voor botsing waaraan voetgang­ster overleed: ‘Geen enkele straf kan dit verlies wegnemen’

1 september NEEDE/ BORNE - Een 51-jarige man uit Borne heeft geen schuld aan de botsing met een voetgangster in Neede, die een paar dagen later overleed aan de gevolgen van die klap. Wel valt de man een ernstig verwijt te maken aan het ongeval op de Marktstraat in Neede op 18 juli 2018, meent de officier van justitie.