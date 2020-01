Bizar: sportvisser schakelt survival-atleet uit met vishaak in Beltrum

BELTRUM - Survival-atleet Wilfred Brons uit Eibergen werd zondag op een bizarre manier uitgeschakeld bij de survival in Beltrum: door een vishaak van een sportvisser in de apenhang over De Slinge.

Vorig jaar kon de Eibergse survivalatleet Wilfred Brons niet meedoen vanwege een liesblessure. Dit jaar was de fanatieke sporter er helemaal klaar voor. Hij had hard getraind voor de survival in Beltrum. „Het ging super", vertelt hij. „Ik was goed op dreef. Normaal gesproken zit ik altijd bij de eerste tien. Dat zat er nu zeker weer in. Ik lag bij de beruchte hindernis De Bok over de De Slinge al op een vijfde of zesde plek. Terwijl ik minuten later gestart was.”

Bij De Bok pakte hij de vierde baan van de hindernis. „Die was vrij. In de apenhang haakte er plotseling iets scherps in mijn been. Ik probeerde het er uit te krijgen, maar het lukte niet. Het bleek een blinker met weerhaken van een sportvisser te zijn. Die had waarschijnlijk afgelopen week de hengel uitgegooid, waarbij de vishaak in de hindernis verstrikt raakte. Dat had ‘ie niet aan de organisatie gemeld.”

Volledig scherm Een haak van deze blinker zat vast in been van survival-atleet Wilfred Brons © Wilfred Brons

De blinker bleek diep in het been van Brons te zitten. „Door de weerhaken kreeg ik 'm er zelf niet uit. Ook een arts in het publiek lukte het niet, omdat hij niet het goede ‘gereedschap’ bij zich had. De EHBO kon er ook niets mee. Ik moest naar de nood-arts van de survival in Beltrum. Die heeft het been verdoofd en de haak er uit gekregen. Daarna moest ik naar het ziekenhuis in Winterswijk voor een tetanusprik. Ik had een centimeter diepe snee in mijn been.”

Bizar

Voor Wilfred was de survival over. Hij heeft nu, een paar dagen na de wedstrijd, nog steeds last van zijn pijnlijke been. „Ik kon moeilijk lopen. Maar ik denk dat ik met een paar dagen wel weer voorzichtig kan joggen.”

Volledig scherm De vishaak zat muurvast in het been van Wilfred Brons © Wilfred Brons

Voor de topatleet is het wel erg zuur dat hij op deze bizarre manier werd uitgeschakeld. „De focus was goed, ik zat bij de kopgroep. Wellicht had er zelfs een podiumplek ingezeten. En dan zo’n stomme pech! Gewoon jammer!”