Blamage bij hekkensluiter zorgt ervoor dat waterpoloërs van BZC nog vol aan de bak moeten voor handhaving

BZC had bij hekkensluiter Brandenburg de mogelijkheid om aan alle spanning in de staart van de eerste divisie een eind te maken, maar de Borculoërs gingen zaterdagavond met 17-12 ten onder en moeten nog vol aan de bak voor handhaving.

Frustrerend en onnodig, noemde BZC-trainer Youri Roolvink de nederlaag bij de hekkensluiter. Door de lekke verdediging kreeg het vorige week in de verloren wedstrijd tegen Haerlem (16-17), ook al zeventien goals om de oren. ,,Dat zijn er veel te veel, en we kregen de doelpunten weer veel te makkelijk tegen. We hebben nu twee weken om erover na te denken, misschien moet de tactiek anders. Maar duidelijk is wel dat dit niet kan.”

Volgens Roolvink speelde BZC zichzelf uit de wedstrijd, mede door toedoen van de arbitrage. ,,We kregen maar vier uitsluitingen mee, dat bestaat eigenlijk niet. We verloren zodoende ons na de derde periode door de arbitrage, dat mag niet.”

Roolvink sprak de hoop uit dat de stand een positief effect zal hebben. ,,We hadden al lang veilig moeten zijn, maar hopelijk werkt dit in ons voordeel, dat we nog vol aan de bak moeten. ”

Vrouwen al wel veilig

De vrouwen van BZC zijn in de tweede divisie al lang en breed veilig, mede door hun derde zege op rij tegen De Hof (8-5). In de vierde en laatste periode leek het nog even spannend te worden doordat De Hof nog terugkwam tot op een punt, maar BZC hield stand. ,,We maakten het onszelf moeilijk door niet de tijd te nemen voor het schot, terwijl de tijd en ruimte er wel was om dat te doen. We hadden dus al eerder afstand moeten nemen”, aldus trainer Niek Lipper.