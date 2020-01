Boete voor Achterhoeker die politie uitscheldt op Facebook

Dit is te vertalen als ‘alle agenten zijn klootzakken’. Volgens de politie is dit een strafbare belediging. ‘Het gebruik van dit soort woorden is dus zeker niet aan te raden, ook niet wanneer je denkt dit ‘anoniem’ vanachter een toetsenbord te kunnen doen’, zo schrijft de politie in een Facebook-bericht over de boete voor de man. De hoogte van de bekeuring wordt bepaald door de officier van justitie.