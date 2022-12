Borculose Hannah (18) doet mee aan missverkiezing: ‘Ik wil mijn platform gebruiken om meer aandacht te vragen voor ADD en HSP’

buurtonderzoek De drie beste buurten van Gelderland liggen in één stad, check hier jouw gemeente

Waar in Gelderland zijn ze het meest tevreden over hun eigen buurt? In Arnhem. Gulden Bodem is met een 8,9 de beste wijk van de provincie, en moet landelijk alleen de Haagse Vogelwijk voor zich laten, die met een 8,91 nét iets hoger scoort.

21 september