Borculose kruipt met ‘extreem veel alcohol’ op achter het stuur: ‘Knap dat u uw autosleutels nog kon vinden’

De wolf is in een week vier keer gezien in de Achterhoek: leeft hij hier dan tóch al?

Wéér zijn er wolven gezien in de Achterhoek. In zowel Zelhem als Winterswijk dook het dier maandag op en ook in Borculo is een wolf gezien. De vraag dringt zich inmiddels op: heeft de wolf vast domicilie gekozen in de Achterhoek?

9 mei