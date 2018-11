Borculose school in ban van de neushoornkever: ‘Ik had er op een gegeven moment zeven op één schep’

video Massale vissterfte in de Berkel door melkrestan­ten

12 november LOCHEM/BORCULO - Bacteriën uit melk hebben de massale vissterfte in de Berkel veroorzaakt. Restanten van zuivelproducten spoelden zo'n 24 uur lang de rivier in door een breuk in de persleiding van de FrieslandCampina-fabrieken in Lochem en Borculo.