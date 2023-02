Boze brief Ruurloër over peperdure rekenmachines lijkt te werken: ‘Geldklopperij’

Arjen van Gijssel (53) uit Ruurlo schreef anderhalf jaar geleden een boze brief naar de Tweede Kamer over al die dure grafische rekenmachines die hij telkens voor zijn vier schoolgaande kinderen moest aanschaffen. Dat leidde uiteindelijk tot een motie die gisteren is behandeld in de Tweede Kamer en die waarschijnlijk op een meerderheid kan rekenen. ,,Dit bewijst dat de democratie werkt.’’

Van Gijssel is zeer tevreden met de motie, die werd ingediend door het CDA en de SP. ,,Het duurde even, mede doordat het kabinet destijds demissionair was, maar dit is precies wat ik wilde: minder geswitch met die rekenmachines. Hopelijk is dat binnenkort verleden tijd.



Zelf heb ik er niks meer aan, want mijn kinderen zijn inmiddels bijna allemaal van school. Maar het belangrijkste is dat ouders voortaan niet meer onnodig op kosten worden gejaagd. Het spekt alleen maar de kas van de fabrikant. We moeten zorgen dat het onderwijs voor iedereen betaalbaar blijft.’’

Elk jaar net iets andere versie

Fabrikanten van grafische rekenmachines brengen elk jaar een net iets andere versie op de markt, die vervolgens vaak verplicht wordt gesteld bij tentamens. Dat kost al snel minstens 100 euro per stuk.



,,Geldklopperij’’, vond Van Gijssel. In een luchtige brief aan de Tweede Kamer deelde hij anderhalf jaar geleden zijn ongenoegen. ‘Inmiddels ben ik al 440 euro kwijt. Dit is toch van de zotte?’

Quote Dit bewijst dat de democratie werkt. Dat is ook wel eens fijn, in een tijd dat veel mensen ontevreden zijn over de overheid

Wet Gratis Schoolboeken

Zijn klacht werd gehoord. Een Kamermeerderheid vroeg toenmalig onderwijsminister Arie Slob opnieuw te kijken naar de verplichting voor ouders om veelvuldig deze dure rekenmachines aan te schaffen.



Een maand later meldde Slob in een Kamerbrief dat het te laat was om de kwestie mee te nemen in de evaluatie van de zogenoemde Wet Gratis Schoolboeken. Die wet werd in 2008 ingevoerd om de schoolkosten voor ouders te beperken.

‘Leven is al duur genoeg’

De Tweede Kamer heeft tijdens een debat over Digitalisering in het onderwijs gestemd over een motie van Kamerleden René Peters (CDA) en Peter Kwint (SP), die willen dat de eisen aan rekenmachines op scholen voor langere tijd worden vastgelegd.



Ook willen de Kamerleden dat aan ouders duidelijk wordt gemaakt dat alle machines die aan die eisen voldoen, overal mogen worden gebruikt. ,,Het leven is al duur genoeg’’, aldus Kwint.



Het voorstel kan waarschijnlijk op een ruime Kamermeerderheid rekenen, blijkt uit een rondgang van de NOS. ,,Dit bewijst dat de democratie werkt’’, aldus Van Gijssel. ,,Dat is ook wel eens fijn, in een tijd dat veel mensen ontevreden zijn over de overheid.’’

Van Gijssel is zelf inmiddels CDA-wethouder in de gemeente Berkelland. ,,Ik kreeg veel leuke reacties toen mijn brief aan de Tweede Kamer landelijk in het nieuws kwam. Dat doe je goed, zeiden veel mensen. Dat heeft er mede toe geleid dat ik in de lokale politiek ben gestapt.’’